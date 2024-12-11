Средний бюджет самарцев на новогодние каникулы составляет 19 800 рублей

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей планируют свои расходы на первую декаду января чаще тех, кто зарабатывает меньше (35%). Закономерно, что больше потратят те, у кого зарплата выше: 16200 среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и 24300 среди зарабатывающих от 100 тысяч.