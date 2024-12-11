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В Башкирии увеличили бюджет-2025 на 4%

Республиканский бюджет на 2025 год по итогам второго чтения законопроекта в Госсобрании РБ проектируется в размере 337,5 млрд рублей, сообщила глава минфина Башкирии Светлана Малинская на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике в Госсобрании РБ.

В ходе рассмотрения законопроекта сумма складывается из 233,3 млрд руб. налоговых доходов, 22,7 млрд руб. неналоговых доходов, 81,5 млрд руб. перечислений федерального бюджета.

Расходы намечены в пределах 341,5 млрд руб. Дефицит бюджета составил 4 млрд руб. (по итогам ноября 2024 года дефицит 15,4 млрд руб.).

Больше 60% расходов направляются на человеческий капитал (зарплаты, социальные обязательства, демография, здравоохранение и образование), больше трети — на развитие экономики, и 4% — на комфортную среду.

Изначально доходы республиканского бюджета на 2025 год планировались в объёме около 324 млрд руб., расходы — 328 млрд руб. Суммы скорректированы в сторону увеличения, при этом дефицит не вырос и обеспечен источниками покрытия, сообщили в минфине.

Законопроекту предстоит пройти третье чтение в Госсобрании — Курултае Башкирии.

бюджет