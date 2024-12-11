В Башкирии увеличили бюджет-2025 на 4%

Изначально доходы республиканского бюджета на 2025 год планировались в объёме около 324 млрд руб., расходы — 328 млрд руб. Суммы скорректированы в сторону увеличения, при этом дефицит не вырос и обеспечен источниками покрытия, сообщили в минфине.