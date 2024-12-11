В Волгограде сорвалась закупка четырех речных судов

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион не было подано ни одной заявки. Перед подведением итогов закупки в адрес заказчика поступали вопросы от потенциальных участников аукциона. В частности, им были даны разъяснения по поводу применения штрафных санкций в случае нарушения условий контракта.
Напомним, ранее сообщалось, что регион планировал приобрести четыре пассажирских речных судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». Заказчиком выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Начальная цена закупки составляла 510 миллионов рублей.
Разрешение на покупку такой техники облкомдортранс получал в Минпромторге России. В качестве фирмы-производителя было указано АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева».
Напомним, о намерении властей региона возродить скоростные речные пассажирские перевозки стало известно еще летом этого года. Расходы на покупку пассажирских судов на воздушных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р» заложили в бюджет Волгоградской области. В возобновлении скоростных речных перевозок обещал помочь федеральный центр.
К слову, не исключено, что региональные власти вновь повторят попытку приобрести речные суда и объявят новый аукцион.