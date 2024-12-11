В Волгограде сорвалась закупка четырех речных судов

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион не было подано ни одной заявки. Перед подведением итогов закупки в адрес заказчика поступали вопросы от потенциальных участников аукциона. В частности, им были даны разъяснения по поводу применения штрафных санкций в случае нарушения условий контракта.