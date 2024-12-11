В мэрии Екатеринбурга обяснили, почему Академический получает больше денег, чем другие районы

«Академический — самый молодой район Екатеринбурга. Последние 10 лет здесь стремительно растут жилые дома, а за ними растет население района. Поэтому администрация города уделяет особое внимание строительству в районе социальных объектов. Помогают в этом федеральные целевые программы. 70% средств на строительство школы, например, выделяется из федерального бюджета. Остальные 30% — из регионального и городского. При этом все подобные программы “привязаны” именно к темпам и объемам строительства жилья. Однако стоит отметить, что Академический — далеко не единственный район города, где строится сейчас много жилья. Набирает темпы строительство микрорайона Солнечный (Чкаловский район), микрорайона Новокольцовский (Октябрьский район) и микрорайона Зеленый бор (Орджоникидзевский район). Здесь также финансируется строительство социальных объектов», — объяснил Корюков.