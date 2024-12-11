Ярмарка вакансий силовых структур пройдет в Волгограде 12 декабря

Участники ярмарки готовят ряд тематических площадок, на которых соискатели смогут наглядно познакомиться с особенностями службы каждой силовой структуры, образцами оружия, предметами обмундирования и средствами защиты, используемыми при выполнении служебных обязанностей. Кроме того, сотрудники представят примеры социальной и благотворительной деятельности федеральных государственных служащих, расскажут об условиях работы и социальных гарантиях.
Посетить ярмарку вакансий можно с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Волгоград, набережная 62-Армии, 1б (интерактивный музей «Россия — моя история»).