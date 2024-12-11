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В Центральном округе Омска сдали два дома

В Центральном округе Омска введены в эксплуатацию еще два жилых дома, об этом в среду, 11 декабря 2024 года, объявил мэр Сергей Шелест.

Источник: SuperOmsk.ru

Первый объект расположен по улице Герцена, он переменной этажности — от 13 до 15 этажей, общая жилая площадь составляет 10 455,9 кв. м. В доме — 204 квартиры: 124 однокомнатных, 14 студий, 24 двухкомнатных, 42 трехкомнатных. Пять помещений новостройки отведены под офисы, в здании — четыре лифта. Застройщиком объекта выступило ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой”». Совладелицей ООО «СЗ “Нордстрой” является Элина Шихмирзаева, как СЗ “Брик” и ООО “СЗ “Причал-55”. “Нордстрой” известен строительством домов по улицам Северные.

Второй дом построен по адресу: 4-й Амурский проезд, 13. Площадь жилых помещений 11-этажного здания — 7 669,7 кв. м. В новостройке — четыре лифта на 156 квартир: 96 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 22 трехкомнатных. Застройщик МКД — ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон “Северное”», бенефициаром является глава ГК «Стройбетон» Олег Золотов.

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