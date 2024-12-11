В Центральном округе Омска сдали два дома

Первый объект расположен по улице Герцена, он переменной этажности — от 13 до 15 этажей, общая жилая площадь составляет 10 455,9 кв. м. В доме — 204 квартиры: 124 однокомнатных, 14 студий, 24 двухкомнатных, 42 трехкомнатных. Пять помещений новостройки отведены под офисы, в здании — четыре лифта. Застройщиком объекта выступило ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой”». Совладелицей ООО «СЗ “Нордстрой” является Элина Шихмирзаева, как СЗ “Брик” и ООО “СЗ “Причал-55”. “Нордстрой” известен строительством домов по улицам Северные.