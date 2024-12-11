В Таганроге начался выпуск российского аналога тяжелого дрона Bayraktar

Алексей Фитингоф подчеркнул, что сравнивать дрон из Таганрога с турецким беспилотником не совсем корректно, так как Bayraktar является ударно-разведывательным беспилотником, а таганрогский тяжелый дрон — это транспортный БПЛА. Впрочем опыт СВО показал, что после небольшой доработки любые коммерческие беспилотники превращаются в эффектные боевые машины.