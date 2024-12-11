В Таганроге начался выпуск российского аналога тяжелого дрона Bayraktar

Об этом сообщил на экспортном совете при губернаторе Ростовской области генеральный директор компании «Первое ОКБ» Алексей Фитингоф.
По его словам, беспилотник из Таганрога по тактико-техническим характеристикам схож с турецким БПЛА Bayraktar. При этом российский дрон в 16 раз дешевле самой простой версии иностранного беспилотного летательного аппарата.
Алексей Фитингоф подчеркнул, что сравнивать дрон из Таганрога с турецким беспилотником не совсем корректно, так как Bayraktar является ударно-разведывательным беспилотником, а таганрогский тяжелый дрон — это транспортный БПЛА. Впрочем опыт СВО показал, что после небольшой доработки любые коммерческие беспилотники превращаются в эффектные боевые машины.
Напомним, что размах крыла Bayraktar составляет 14 метров, длина беспилотника — 8,35 метра. Максимальная взлетная масса — 1450 килограммов, а грузоподъемность — 280 килограммов. Дальность полета дрона, оснащенного 172-сильным двигателем PD170, составляет около 1800 километров, а продолжительность автономной работы — более 24 часов.
Впервые о разработке тяжелого транспортного дрона в Таганроге региональные власти сообщили весной нынешнего года.
«В конструкторском бюро компании ведется разработка курьерского беспилотного летательного аппарата грузоподъемностью до 200 килограммов и с максимальной дальностью полета до тысячи километров. Это современное, перспективное направление. В конце прошлого года в Ростовской области подписана региональная программа развития БАС, в настоящее время прорабатывается проект создания научно-производственного центра», — заявил заместитель губернатора области Игорь Сорокин.
Кроме того, на авиастроительном предприятии в Таганроге ведется строительство легких пилотируемых поршневых самолетов СП-30. Воздушное судно выпускается в пяти модификациях. Минимальная скорость полета 58 километров в час, максимальная — 150 километров в час, крейсерская скорость — 150 километров в час.
Самолет может взлетать с полевых дорог длиной в 70 метров. Максимальный взлетный вес — 500 килограммов. Длина самолета — 6,28 метров, размах крыла — 9,4 метра. Экипаж — два человека.
В Таганроге выпущено свыше 250 легких самолетов СП-30. Темп производства позволяет производить 24 летательных аппарата в год, при необходимости объем производства можно нарастить в несколько раз.