В Перми продают здания бывшей продовольственной сети «Облпрод»

Финансовые сложности у компании появились в 2021 году, когда «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило.