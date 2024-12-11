В 2025 году в Иркутске завершится реализация крупных инфраструктурных проектов

Завершение работ планируется в следующем году.
Силами муниципального предприятия и подрядных организаций ведется реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, напорных трубопроводов от КНС-20а по Баррикад и Рабочего Штаба до очистных сооружений правого берега, напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний Бьеф», а также КОС правого берега.
«Такого масштабного строительства в Иркутске не было около 50 лет. Без существенных федеральных вложений, поддержки правительства региона реализовать подобные проекты было бы невозможно. Модернизация части городской системы водоотведения, а также КОС правого и левого берегов позволит укрепить инженерный каркас города, повысит безопасность систем жизнедеятельности, создаст перспективы для развития многих районов областного центра», — отметил мэр Руслан Болотов.
Специалисты МУП «Водоканал» в текущем году в рамках капитального ремонта заменили 2607 метров водопроводных и 866 метров канализационных сетей.
«Работы на водопроводных сетях провели на улицах Дзержинского, Рабочего Штаба, Баррикад, Литвинова, Загоскина, Академическая, Гравийная, Терешковой, на бульваре Рябикова, в микрорайоне Зеленый. Канализационные сети заменили на Партизанской, Ленской, Литвинова, Карла Либкнехта, Ломоносова, Розы Люксембург, в микрорайоне Первомайский. В 2025-м такие мероприятия продолжим на других участках», — рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.
В рамках технологического подключения в этом году построено 249 метров водопроводных и 1722 метра канализационных сетей для подключения нового детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха и трех туалетных модулей, а также в ходе реконструкции напорного трубопровода на трех участках.
Планы на 2025 год:
Ремонт 948 метров водопроводных сетей, расположенных на улицах Фридриха Энгельса, Чкалова, Ширямова, Байкальская, Ярославского, Розы Люксембург.
Замена 692 метров канализационных сетей на Советской, Воронежской, Генерала Доватора и в 1-м Советском переулке.
МУП «Водоканал» выполнит строительство 1584 метров водопроводных и 1338 метров канализационных сетей для подключения нового здания поликлиники № 15, школ в микрорайоне Союз и на улице Мелентьева, детского сада на Советской, а также в рамках реконструкции трубопровода на улице Баррикад. Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, планируется технологическое подключение для жилого комплекса и школы на Ярославского.