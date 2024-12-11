В 2025 году в Иркутске завершится реализация крупных инфраструктурных проектов

МУП «Водоканал» выполнит строительство 1584 метров водопроводных и 1338 метров канализационных сетей для подключения нового здания поликлиники № 15, школ в микрорайоне Союз и на улице Мелентьева, детского сада на Советской, а также в рамках реконструкции трубопровода на улице Баррикад. Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, планируется технологическое подключение для жилого комплекса и школы на Ярославского.