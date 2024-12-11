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Пермский край вошел в число лидеров по приросту вакансий

За прошедший год в регионе число новых вакансий увеличилось на 21%

Источник: Комсомольская правда

Популярный сервис по поиску работы опубликовал результаты аналитического исследования по приросту новых вакансий среди регионов страны. Пермский край в представленном рейтинге занял девятое место.

Прирост вакансий в Прикамье за 2024 год составил 21%. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей работы составила 70,6 тыс. руб. в месяц.

Среди лидеров аналитики назвали работодателей Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской области.

В Перми определили топ-3 вакансий с зарплатой выше 150 тысяч рублей. Аналитики обработали банк данных из 95 тысяч вакансий по всей России.

занятость