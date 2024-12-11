На выставке Comtrans 2024 представили полноприводную «Газель» и черную Lada Aura

Еще одна новинка ГАЗа — электрический автобус E-City на базе «Газели NN». На «Комтрансе» показана машина синего цвета с надписью «Это электробус» на бортах — в такой ливрее электробусы эксплуатируются «Мосгортрансом» в Москве. А модификация бензиновой «Газели» для школьных перевозок получила настоящий эксклюзив — трехточечные ремни безопасности, которые можно настроить в соответствии с ростом ребенка. Такие ремни с недавних пор стали обязательным требованием для школьных автобусов, и, кроме ГАЗа, еще ни один автомобиль конкурентов не прошел сертификацию по новым требованиям. Также школьный автобус оснащен алкозамком, не позволяющим водителю сесть за руль нетрезвым.