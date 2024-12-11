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Нижегородская мэрия увеличивает муниципальный долг на 120 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода намерена увеличить муниципальный долг еще на 120 млн руб. Согласно редакционной правке к проекту декабрьских изменений в бюджет 2024 года, общий объем долга составит 20,49 млрд руб.

Источник: Коммерсантъ

В пояснительной записке указано, что дополнительные расходы потребовались «на выплаты социального характера гражданам» — всего 389,9 млн. руб. Из них 269,9 млн руб. — это незанятые ассигнования, которые снимут с департаментов культуры, образования, транспорта, жилья, благоустройства, строительства, соцполитики, спорта, управления административно-технического контроля. На оставшиеся 120 млн руб. увеличат дефицит городского бюджета.

С учетом изменений доходы бюджета должны составить 82,825 млрд руб., расходы — 87,348 млрд руб., дефицит — 4,522 млрд руб. Депутаты гордумы рассмотрят проект поправок на заседании 12 декабря.

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