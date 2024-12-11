Нижегородская мэрия увеличивает муниципальный долг на 120 млн рублей

В пояснительной записке указано, что дополнительные расходы потребовались «на выплаты социального характера гражданам» — всего 389,9 млн. руб. Из них 269,9 млн руб. — это незанятые ассигнования, которые снимут с департаментов культуры, образования, транспорта, жилья, благоустройства, строительства, соцполитики, спорта, управления административно-технического контроля. На оставшиеся 120 млн руб. увеличат дефицит городского бюджета.