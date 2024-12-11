Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси зафиксирован самый высокий рост зарплаты в ЕАЭС в январе-сентябре

11 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В Беларуси зафиксирован самый высокий рост реальной заработной платы среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам января — сентября текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Источник: AP 2024

«За девять месяцев 2024 года во всех странах ЕАЭС выросла зарплата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Беларуси (113%) и России (109%)», — отметили в ЕЭК. В Кыргызстане реальная зарплата выросла на 6,7%, в Армении — на 6,6%, в Казахстане — на 2,9%.

Наибольший рост номинальной зарплаты за этот период зафиксирован также в Беларуси — на 19,6%. В России она выросла на 18%, в Казахстане и Кыргызстане — на 11,8%, в Армении — на 6,6%.

Размер среднемесячной номинальной зарплаты в январе — сентябре 2024 года составил: в Армении — $713 в эквиваленте, в Беларуси — $690, в Казахстане — $854, в Кыргызстане — $409, в России — $928.