В Беларуси зафиксирован самый высокий рост зарплаты в ЕАЭС в январе-сентябре

«За девять месяцев 2024 года во всех странах ЕАЭС выросла зарплата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Беларуси (113%) и России (109%)», — отметили в ЕЭК. В Кыргызстане реальная зарплата выросла на 6,7%, в Армении — на 6,6%, в Казахстане — на 2,9%.



Наибольший рост номинальной зарплаты за этот период зафиксирован также в Беларуси — на 19,6%. В России она выросла на 18%, в Казахстане и Кыргызстане — на 11,8%, в Армении — на 6,6%.



Размер среднемесячной номинальной зарплаты в январе — сентябре 2024 года составил: в Армении — $713 в эквиваленте, в Беларуси — $690, в Казахстане — $854, в Кыргызстане — $409, в России — $928.