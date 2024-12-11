Под Воронежем открылся завод по глубокой переработке амаранта

Инвестиции холдинга в первую очередь предприятия составили 1,525 млрд рублей. Она будет перерабатывать шесть тысяч тонн зерна амаранта в год. Для жителей региона создано 149 рабочих мест со средней зарплатой не менее 102 тысяч рублей. В апреле 2025 года будет введена следующая очередь завода. Это позволит увеличить годовой объем переработки до 12 тысяч тонн, а число рабочих мест возрастет до 185. Согласно инвестиционному проекту, к 2030 году будут поэтапно запущены 10 производственных линий мощностью по 18 тысяч тонн с общим объемом переработки 180 тысяч тонн зерна амаранта в год.