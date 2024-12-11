Под Воронежем открылся завод по глубокой переработке амаранта

Воронежская область стала первым российским регионом, в котором открылся завод по глубокой переработке амаранта. В чем уникальность предприятия, рассказываем в нашем материале.
Суперпродукты.
Проект реализует в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе компания «Русская олива», которая входит в Научно-производственный холдинг «АмарантАгро». Церемония запуска первой линии завода состоялась 15 ноября. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и председатель Совета Директоров ООО НПХ «АмарантАгро» Олег Шарыкин.
«Это самый первый в мире завод по глубокой переработке амаранта — других просто нет. Делаем муку, крупу, изготавливаем амарантовые батончики, гранола, хлебцы. Сейчас у нас на выходе 7 БАДов на основе амаранта — суперпродукты получатся. Корма для домашних животных на основе жмыха амаранта».
Специалисты компании занимаются многолетними исследованиями пищевых и лечебно-профилактических свойств продуктов из амаранта, а также его селекцией, возделыванием и переработкой. Примечательно, что амарант был едой восточных славян и рос и в Воронежской области — ступка с остатками семян была найдена в Костёнках. Зерно проходит переработку по собственной запатентованной технологии, которая позволяет сохранить содержащиеся в амаранте полезные вещества.
Весь ассортимент продукции вырабатывается из собственного сырья, которое выращивается на полях в Волгоградской и Кемеровской областях. Компания использует семена собственной селекции, имеющие соответствующие патенты. Семенной фонд производится на воронежских полях.
Важный шаг для отрасли сельского хозяйства.
Инвестиции холдинга в первую очередь предприятия составили 1,525 млрд рублей. Она будет перерабатывать шесть тысяч тонн зерна амаранта в год. Для жителей региона создано 149 рабочих мест со средней зарплатой не менее 102 тысяч рублей. В апреле 2025 года будет введена следующая очередь завода. Это позволит увеличить годовой объем переработки до 12 тысяч тонн, а число рабочих мест возрастет до 185. Согласно инвестиционному проекту, к 2030 году будут поэтапно запущены 10 производственных линий мощностью по 18 тысяч тонн с общим объемом переработки 180 тысяч тонн зерна амаранта в год.
Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что власти региона будут и дальше оказывать поддержку проекту, учитывая значимость продуктов, которые получаются из амаранта.
«Есть соответствующее распоряжение. Владимир Владимирович Путин подписал указ о развитии подобных продуктов питания, и мы в русле этих поручений уже некоторые результаты даем. В целом для отрасли сельского хозяйства и для переработки, мне кажется, очень важный шаг сделан. Мне кажется, новые культуры для выращивания очень перспективны для наших аграриев», — отметил глава региона.