Куда дороже? Что произойдет с ценами на недвижимость в Крыму в новом году

«Многие рассматривают покупку недвижимости в Крыму как инвестицию, многие считают, что сейчас у них “последний шанс купить перед подорожанием”, причем это касается не только новостроек на этапе строительства: все ожидают, что после нормализации политической ситуации цены резко вырастут на все. А после улучшения ситуации в южных и юго-западных регионах и восстановления авиасообщения можно ожидать значительный прирост спроса за счет отложенного. Это немедленно поднимет уровень цен в Крыму до цен на сравнимые объекты в Сочи».