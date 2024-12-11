Куда дороже? Что произойдет с ценами на недвижимость в Крыму в новом году

Квартирный вопрос продолжает волновать крымчан, ведь год за годом цены растут, а спрос не падает. Владельцы квадратных метров даже в самых отдаленных районах не могут сложить цену, постоянно накидывая по несколько сотен, а то и по миллиону сверху. Риелторы дали прогноз, что будет с ценами на недвижимость в Крыму в начале 2025 года.
НАРОД ЗАТАИЛСЯ.
По словам руководителя крымского агентства недвижимости Юлии Рубцовой, под конец 2024 года многие ждали падения спроса на покупку жилья из-за высокой ипотечной ставки. В ноябре из-за объявления о повышении многие решили отложить важный шаг до лучших времен. Но когда поняли, что дешевле уже не будет, снова начали вкладывать деньги.
«Ситуация со ставкой, конечно, напугала крымчан. Целый месяц ко мне даже не обращались и не звонили, потому что надеялись, что что-то поменяется. Но когда людям дали понять, что выгоднее уже не будет, они снова “зашевелились”. Как показывает практика, стоимость очень редко падает, а только растет. Поэтому тем, кто планирует покупать жилье, нужно принимать решение как можно оперативнее».
В начале года, по мнению риэлтора, цены на жилье в Крыму в среднем поднимутся на 10−15%, но до апреля будут держаться на одном уровне.
Так, цены за квадрат в новостройках будет варьироваться в пределах 160−290 тысяч рублей. При этом в приморских и курортных городах — от 180 до 360 тысяч рублей. Все зависит от расположения: чем ближе к морю, тем дороже.
НА ЮГЕ БУДЕТ ДОРОЖЕ.
Как рассказал эксперт в сфере недвижимости, девелопер крымского проекта Иван Шариков, вопреки некоторым прогнозам из-за текущей политической ситуации, недвижимость на полуострове не только не подешевела, но и подорожала. В основном это коснулось любимого многими туристами ЮБК. Эксперт прогнозирует рост цен на первичном рынке в этом районе до 20%, а на вторичном — порядка 10−15%.
«Многие рассматривают покупку недвижимости в Крыму как инвестицию, многие считают, что сейчас у них “последний шанс купить перед подорожанием”, причем это касается не только новостроек на этапе строительства: все ожидают, что после нормализации политической ситуации цены резко вырастут на все. А после улучшения ситуации в южных и юго-западных регионах и восстановления авиасообщения можно ожидать значительный прирост спроса за счет отложенного. Это немедленно поднимет уровень цен в Крыму до цен на сравнимые объекты в Сочи».
Эксперт по недвижимости на Юге Крыма Алексей Саржант также добавил, что из-за высоких цен на рынке недвижимости на 10−20% вырастет стоимость аренды квартир и частных домов. Риелторы констатируют очевидный факт: некоторым людям будет проще снять жилье и тратить по 20−30 тысяч рублей в месяц, чем отдавать по 50−60 за ипотеку.