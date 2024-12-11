В Волгограде вместо ФОК построили алкомаркет

Впоследствии 16 ноября 2023 года земельный участок был выкуплен ООО «Рента Вектор» у администрации Волгограда за 795 тыс. рублей, а 12 февраля 2024 года участок и возведенное на нем здание сетевого магазина проданы уже за 72 млн рублей аффилированному предпринимателю. В дальнейшем участок передан покупателем продавцу в залог для обеспечения обязательств по уплате предусмотренной договором купли-продажи суммы на условиях рассрочки.