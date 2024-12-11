В Новосибирске падают цены на аренду квартир

Сравнивая с ноябрем прошлого года, объем предложений на российском рынке долгосрочной аренды увеличился на 31%. Особенно значим прирост числа студий (+47%) и однокомнатных квартир (+37%). Это связано с увеличением количества новостроек, поступающих на рынок после ремонта, и тем, что часть продавцов предпочитает сдавать квартиры в аренду, а не продавать.