В Новосибирске падают цены на аренду квартир

Стоимость аренды жилья на длительный срок в Новосибирске уменьшилась на 9% по сравнению с октябрем. По итогам ноября 2024 года средняя цена аренды квартиры в столице Сибири составила 30 тысяч рублей в месяц. Это подтверждают данные аналитиков «Авито Недвижимости».
Снижение стоимости аренды зафиксировано в 22 из 40 исследованных городов. Наибольшее падение арендных цен отмечено в Волгограде (-10%), Калининграде и Новосибирске (-9%), Саратове и Нижнем Новгороде (-8%). В Москве аренда стала дешевле на 4%, в Казани — на 3%.
В целом по стране предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 5% за месяц. В Новосибирске количество доступных для аренды квартир увеличилось на 7%. Наибольший прирост предложения наблюдается в Барнауле (+20%), Ставрополе (+19%), Смоленске (+17%), Красноярске (+14%) и Уфе (+13%).
Сравнивая с ноябрем прошлого года, объем предложений на российском рынке долгосрочной аренды увеличился на 31%. Особенно значим прирост числа студий (+47%) и однокомнатных квартир (+37%). Это связано с увеличением количества новостроек, поступающих на рынок после ремонта, и тем, что часть продавцов предпочитает сдавать квартиры в аренду, а не продавать.