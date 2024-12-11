Таганрог и Архыз свяжут новым автобусным маршрутом

В курортный город Архыз из Таганрога запустят регулярный автобусный маршрут. Об этом сообщил автовокзал приморского города.
Автобусы будут работать каждый день с отправлением в 20:30. В пути будут остановки в Ростове-на-Дону, Тихорецке, Кропоткине, Армавире, Мостовской, Псебае и Зеленчукской. Прибытие автобусов в Архыз планируется на утро следующего дня в 9.30.
Обратно в Таганрог пассажиры смогут уехать в 18.00. В Ростове-на-Дону транспорт будет в 6.10, а на конечной — в 8.00.
В автобусах есть USB-зарядки под каждым сидением, климат-контроль, кулер с водой, телевизор и мягкие сидения.