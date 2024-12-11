Таганрог и Архыз свяжут новым автобусным маршрутом

Автобусы будут работать каждый день с отправлением в 20:30. В пути будут остановки в Ростове-на-Дону, Тихорецке, Кропоткине, Армавире, Мостовской, Псебае и Зеленчукской. Прибытие автобусов в Архыз планируется на утро следующего дня в 9.30.