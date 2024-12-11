Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганрог и Архыз свяжут новым автобусным маршрутом

Время в пути составит 13 часов.

В курортный город Архыз из Таганрога запустят регулярный автобусный маршрут. Об этом сообщил автовокзал приморского города.

Автобусы будут работать каждый день с отправлением в 20:30. В пути будут остановки в Ростове-на-Дону, Тихорецке, Кропоткине, Армавире, Мостовской, Псебае и Зеленчукской. Прибытие автобусов в Архыз планируется на утро следующего дня в 9.30.

Обратно в Таганрог пассажиры смогут уехать в 18.00. В Ростове-на-Дону транспорт будет в 6.10, а на конечной — в 8.00.

В автобусах есть USB-зарядки под каждым сидением, климат-контроль, кулер с водой, телевизор и мягкие сидения.