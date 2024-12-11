В Ленинском районе Перми построят новую школу на 1050 мест

В Перми подвели итоги конкурса на проектирование и строительство новой школы на 1050 мест. Образовательное учреждение возведут в Ленинском районе на участке в пределах улиц Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского.
Победителем конкурса признали ООО «Кинетика». Краевой Минстрой готовит к подписанию контрактную документацию. К строительству подрядчику необходимо приступить осенью 2025 года. Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб.
В здании новой школы разместят кабинеты и классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, иностранного языка, столярную и слесарную мастерские, кухню и кабинет домоводства, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала.
На территории школы проект предусмотрит строительство стадиона с мини-футбольным полем, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину, универсальную площадку для игр в баскетбол, волейбол, площадку воркаута с тренажерами и зоной тихого отдыха.