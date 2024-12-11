В Ленинском районе Перми построят новую школу на 1050 мест

В здании новой школы разместят кабинеты и классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, иностранного языка, столярную и слесарную мастерские, кухню и кабинет домоводства, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала.