Минимальная зарплата вырастет в Беларуси на 100 рублей

МИНСК, 11 дек — Sputnik. С 1 января 2025 года в Беларуси вырастет месячная минимальная заработная плата, сообщает пресс-служба Совмина.
Размер «минималки» составит 726 рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.
Нынешний показатель, установленный 1 января 2024-го, составляет 626 рублей.
В этом году размер МЗП вырос на 72 рубля по сравнению с 2023-м (с 554 рублей).
Минимальная зарплата — это самый низкий порог оплаты труда в стране. Меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам, исключением являются трудовые отношения по договору подряда.