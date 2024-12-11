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Минимальная зарплата вырастет в Беларуси на 100 рублей

Размер минимальной заработной платы, которую могут получать белорусы, меняется в зависимости от уровня инфляции в стране.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. С 1 января 2025 года в Беларуси вырастет месячная минимальная заработная плата, сообщает пресс-служба Совмина.

Размер «минималки» составит 726 рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Нынешний показатель, установленный 1 января 2024-го, составляет 626 рублей.

В этом году размер МЗП вырос на 72 рубля по сравнению с 2023-м (с 554 рублей).

Минимальная зарплата — это самый низкий порог оплаты труда в стране. Меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам, исключением являются трудовые отношения по договору подряда.