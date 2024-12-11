Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили об ошибке в квитанциях за декабрь

В региональном Фонде капремонта в среду, 11 декабря 2024 года, предупредили жителей многоквартирных домов Омска, что в квитанциях за декабрь некорректно отразилась сумма накопленных средств. Отмечается, что ошибка возникла из-за сбоя в программе.

"Региональный оператор информирует собственников помещений в многоквартирных домах о технической ошибке, возникшей при формировании квитанций на уплату взносов с начислениями декабря.

В результате сбоя в программе в квитанциях отразились неверные суммы накопленных и оплаченных средств собственниками помещений в многоквартирных домах. Эта информация размещается в нижней части квитанции", — говорится в официальном сообщении Фонда.

Так, например, жители одного из домов в Центральном административном округе получили квитанции, где в разделе начисленных и оплаченных взносов указаны шестизначные суммы, тогда как в ноябрьской квитанции они были семизначными.

Специалисты отмечают, что точную сумму накоплений можно проверить на сайте Фонда в разделе «Информация о МКД».

ЖКХ