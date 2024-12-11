Омичей предупредили об ошибке в квитанциях за декабрь

"Региональный оператор информирует собственников помещений в многоквартирных домах о технической ошибке, возникшей при формировании квитанций на уплату взносов с начислениями декабря.
В результате сбоя в программе в квитанциях отразились неверные суммы накопленных и оплаченных средств собственниками помещений в многоквартирных домах. Эта информация размещается в нижней части квитанции", — говорится в официальном сообщении Фонда.
Так, например, жители одного из домов в Центральном административном округе получили квитанции, где в разделе начисленных и оплаченных взносов указаны шестизначные суммы, тогда как в ноябрьской квитанции они были семизначными.
Специалисты отмечают, что точную сумму накоплений можно проверить на сайте Фонда в разделе «Информация о МКД».