В Прикамье токари лидируют в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий

С начала 2024 года в Пермском крае самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для токарей — за год они выросли на 19% и достигли 175, 6 тыс. Руб. в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 31%. Такие данные приводит Авито-работа.