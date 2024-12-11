2025 год: Крым намерен направить бизнес-миссии в Эфиопию и Венесуэлу

Мы собираемся продолжить работу в африканском направлении. Рассчитываем уже в начале 2025 года посетить вместе с несколькими бизнесменами столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Мы избираем такую логистически выгодную точку в центре африканского континента, потому что речь идет о переговорах не только с эфиопскими партнерами, но и с бизнесменами из других африканских стран, а эфиопская столица связана прямыми авиарейсами как с Москвой, так и со столицами большинства государств Африки, — сообщил Мурадов.