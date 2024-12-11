2025 год: Крым намерен направить бизнес-миссии в Эфиопию и Венесуэлу

Мы собираемся продолжить работу в африканском направлении. Рассчитываем уже в начале 2025 года посетить вместе с несколькими бизнесменами столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Мы избираем такую логистически выгодную точку в центре африканского континента, потому что речь идет о переговорах не только с эфиопскими партнерами, но и с бизнесменами из других африканских стран, а эфиопская столица связана прямыми авиарейсами как с Москвой, так и со столицами большинства государств Африки, — сообщил Мурадов.
По его словам, речь идет о крупных поставках кофе, какао, других грузов сельхозназначения в Россию, используя географическую близость Крыма к Африке, благодаря чему поставки африканских товаров через черноморские ворота России будут дешевле, чем по другим маршрутам.
Понятно, что один-два контейнера кофе привезти, наверное, будет не слишком эффективно с экономической точки зрения. Я очень рассчитываю на то, что наши крымские предприниматели осознают свое географическое преимущество. Ведь это очень выгодно — вести первичную обработку поставляемой и востребованной во всей России продукции из Африки, — подчеркивает он.
Кроме того, как сообщил Мурадов, рассматривается возможность поездки представителей крымского бизнеса в Венесуэлу в 2025 году:
Это страна богатая, многообещающая с точки зрения экономического сотрудничества, и тоже по морю Крым для нее является ближайшей российской точкой для доставки грузов.
Сейчас изучаются возможности финансовых расчетов, страхования грузов в условиях западных санкций, разрушающих мирохозяйственные связи.
Перспективы хорошие. Будем ждать, в том числе и благоприятной обстановки, которая сложится с завершением спецоперации на тех условиях, которые выдвинуло российское руководство. Это, конечно, откроет лучшие возможности для того, чтобы реализовывать все эти планы, — подчеркнул Мурадов.
Близкие «по духу»
В начале декабря президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что темпы прироста населения, уровень жизни в странах Африки будут только расти, и расширение сотрудничества континента с Россией на этом фоне является естественным. Он отметил, что, несмотря на отдаленность Африканского континента от России, народы Африки близки с русским народом «по духу».
По экспертной оценке директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, Россия активно расширяет свое присутствие в Африке, страны континента могут стать плацдармом для применения новейших российских технологий.
В ноябре эксперт отмечала, что на сегодняшний день интерес российского бизнеса по отношению к Африке чрезвычайно высок. Открываются торговые представительства, в том числе в Эфиопии и в Нигерии, которые работают активно.