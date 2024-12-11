«Русал» вложил более миллиарда рублей в социальную инфраструктуру Саяногорска

С 1997 года САЗ стал базовой площадкой для реализации стратегии возрождения всей отрасли, которую было необходимо модернизировать и сделать более эффективной. И Олег Дерипаска начал создавать вертикально интегрированную алюминиевую компанию с международным присутствием и полным производственным циклом. Сначала возник «Сибирский алюминий», а в 2000 году на ее основе — «Русал», который производил ¾ всего алюминия в стране и вошел в тройку мировых лидеров отрасли. К 2007 году, Олег Дерипаска уже руководил крупнейшим в мире производителем алюминия, куда вошли 15 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 8 предприятий по добыче бокситов и заводы по выпуску сплавов и фольги.