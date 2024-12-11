На побережье Таганрогского залива построят всесезонный глэмпинг за 150 млн рублей

Представители «Станции Морской» рассказали, что уже готовы шесть всесезонных домиков А-фрайм площадью 30 кв.м. Еще восемь домиков построят до конца текущего года. Домики расположены в лесистой части побережья Таганрогского залива и рассчитаны на четырех человек.