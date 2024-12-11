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На побережье Таганрогского залива построят всесезонный глэмпинг за 150 млн рублей

В Неклиновском районе представители комплекса «Станция Морская» построят крупнейший в регионе внесезонный глэмпинг. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на представителей «Станции Морской».

На побережье Таганрогского залива в 2025 году общее количество домиков всесезонного глэмпинга возрастет до 54. Для строительства глэмпинга потребуется порядка 130−150 млн рублей инвестиций.

Представители «Станции Морской» рассказали, что уже готовы шесть всесезонных домиков А-фрайм площадью 30 кв.м. Еще восемь домиков построят до конца текущего года. Домики расположены в лесистой части побережья Таганрогского залива и рассчитаны на четырех человек.

В 2025 году планируется возвести еще 30 домиков А-фрейм. Также на территории глэмпинга построят 10 эко-сфер площадью 35−40 кв.м. Этот тип жилища также рассчитан на четверых.

В Ростовской области работает порядка 30 глэмпингов и кемпингов. Ранее с помощью господдержки в регионе открылись ряд глэмпингов: «Сны» в Аксайском районе, «Выдох» у Азовского моря, «Три воды» в Семикаракорском районе и «Синий Яр» в Усть-Донецком районе.

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