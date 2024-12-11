Минимальная месячная зарплата вырастет на 100 рублей в Беларуси с 1 января 2025

В Беларуси увеличивается размер минимальной месячной зарплаты с 1 января 2025 года, сообщили в телеграм-канале «Правительство Беларуси».
Так, с 1 января 2025-го в Беларуси минимальная месячная зарплата составит 726 белорусских рублей. То есть «минималка» вырастет на 100 белрублей, в сравнении с суммой, установленной с 1 января 2024-го.
В свою очередь в Минтруда обратили внимание на то, что минимальная заработная плата выросла на 100 белрублей или почти на 16%. Напомним, с 1 января 2024-го минимальная зарплата составляла 626 рублей в Беларуси.
И также в министерстве напомнили, что наниматели обязаны применять минимальную заработную плату в качестве низшей границы оплаты труда работников. Этот соцстандарт применяется в организациях независимо от формы собственности или вида экономической деятельности, также ее применяют в товариществах собственников и у ИП для работников на трудовых договорах.
— Минимальная заработная плата гарантируется всем работникам при выполнении установленных ими обязанностей и применяется с учетом отработанного рабочего времени, — прокомментировали в Минтруда.
При этом колдоговор может устанавливать более высокий размер месячной минимальной зарплаты.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.
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