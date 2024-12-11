Минимальная месячная зарплата вырастет на 100 рублей в Беларуси с 1 января 2025

И также в министерстве напомнили, что наниматели обязаны применять минимальную заработную плату в качестве низшей границы оплаты труда работников. Этот соцстандарт применяется в организациях независимо от формы собственности или вида экономической деятельности, также ее применяют в товариществах собственников и у ИП для работников на трудовых договорах.