В Свердловской области отремонтируют 300 км региональных трасс

На прямой линии, которую глава региона Евгений Куйвашев провел 11 декабря 2024 года, житель Серова поинтересовался, что будет с Серовским трактом после завершения нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
— Действительно национальный проект «Безопасные качественные дороги» нам очень помог. Почти 800 км региональных дорог за 6 лет мы отремонтировали. Смогли замкнуть ЕКАД, — сказал Евгений Куйвашев. — И сейчас будет реализовываться новый проект «Инфраструктура для жизни».
Часть средств от этого проекта будет направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. Региональный Минтранс предложил ввести в проект около 200 километров региональных трас, чтобы привести их в нормативное состояние в 2025 году. В целом же в следующем году ремонт планируется развернуть на 300 километрах дорог региона.