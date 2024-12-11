В Свердловской области отремонтируют 300 км региональных трасс

Часть средств от этого проекта будет направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. Региональный Минтранс предложил ввести в проект около 200 километров региональных трас, чтобы привести их в нормативное состояние в 2025 году. В целом же в следующем году ремонт планируется развернуть на 300 километрах дорог региона.