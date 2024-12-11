Трамваи «Витязь-М» начали собирать для Самары на заводе в Твери

В Самару в 2025 году приедет еще один «воин». В город привезут «Витязя» — низкопольный трехсекционный трамвай. В Твери уже начали собирать вагоны для столицы 63-го региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания «Транспортные системы».
«На Тверском механическом заводе электротранспорта начали сборку трамваев “Витязь-М” для Самары. Поставка в город — до 31 января 2025 года. Скоро начнем производство целого прайда “Львят”, — говорится в сообщении.
Планируется, что в Самару поставят три трехксекционных трамвая «Витязь-М» и 71 вагон «Львенок».
Напомним, ранее компания «Транспортные системы» изготовила для Самары троллейбусы «Адмирал». Сейчас они ходят по маршруту № 4. Также этой осенью в город поступил электробус «Генерал». Его в течение двух месяцев будут тестировать на маршруте № 108.