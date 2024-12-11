Трамваи «Витязь-М» начали собирать для Самары на заводе в Твери

В Самару в 2025 году приедет еще один «воин». В город привезут «Витязя» — низкопольный трехсекционный трамвай. В Твери уже начали собирать вагоны для столицы 63-го региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания «Транспортные системы».