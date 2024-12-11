Почти 150 новосибирских организаций примут на работу осужденных

В первом списке 88 учреждений и компаний, которые готовы принять тех, кому назначены обязательные работы. Данный вид наказания предусматривает, что осужденный бесплатно трудится на благо общества в свободное время. В этом случае время отбывания повинности измеряется в часах. По закону максимальный срок, который может определить суд — 480 часов. Причем, подневольный труд осужденного можно использовать не больше 4 часов в сутки.