Почти 150 новосибирских организаций примут на работу осужденных

В первом списке 88 учреждений и компаний, которые готовы принять тех, кому назначены обязательные работы. Данный вид наказания предусматривает, что осужденный бесплатно трудится на благо общества в свободное время. В этом случае время отбывания повинности измеряется в часах. По закону максимальный срок, который может определить суд — 480 часов. Причем, подневольный труд осужденного можно использовать не больше 4 часов в сутки.
Исправительные работы могут назначить на срок до двух лет. Некоторые осужденные их отбывают по основному месту трудоустройства, отчисляя определенный процент заработка государству. Безработных правонарушителей власти трудоустраивают в принудительном порядке. Согласно постановлению мэрии, такие осужденные могут быть трудоустроены в одну из 149 организаций города.
Подневольный труд в основном востребован различными муниципальными учреждениями: администрациями районов, ДЭУ, службами ЖКХ. Кроме того, в списках фигурируют управляющие компании, ТСЖ, городские больницы, торговые и строительные фирмы, отделы МВД, судебные участки, Новосибирский зоопарк и православный «Приход храма в честь Успения Святой Богородицы».