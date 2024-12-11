Евгений Куйвашев рассказал о судьбе мусорного полигона в Сысертском районе

— Еще несколько площадок рассматривается. Вопрос находится в экологической и строительной экспертизах. Я бы не хотел здесь переходить на какие-то личностные качества. Мы выбирали из тех, кто заявился. Мы не можем эту процедуру сделать непубличной. У нас в целом с этой компанией выстраиваются деловые отношения, есть уже почти готовый проект мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле. Мы не меньше, чем все остальные, заинтересованы в том, чтобы все это было безопасно. За реализацией этого проекта будем следить самым внимательным образом, — рассказал о ситуации Евгений Куйвашев.