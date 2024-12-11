Евгений Куйвашев рассказал о судьбе мусорного полигона в Сысертском районе

Жители Сысертского района Свердловской области продолжают возмущаться по поводу возможного строительства мусорного полигона рядом с их населенными пунктами. Вопрос на эту тему задали губернатору региона Евгению Куйвашеву во время прямой линии 11 декабря 2024 года.
— Люди, которых вы выбрали в качестве концессионеров по этому проекту, имеют большие проблемы с мусорными площадками в ХМАО, есть проблемы с электрическими сетями в Курганской области. Готовы ли вы гарантировать нам безопасность того объекта, который они нам построят? И какие гарантии вы нам готовы предоставить? — поинтересовалась жительница Сысертского района.
В ответ Евгений Куйвашев рассказал, что пока окончательно вопрос касаемо места возведения мусорного объекта не решен.
— Еще несколько площадок рассматривается. Вопрос находится в экологической и строительной экспертизах. Я бы не хотел здесь переходить на какие-то личностные качества. Мы выбирали из тех, кто заявился. Мы не можем эту процедуру сделать непубличной. У нас в целом с этой компанией выстраиваются деловые отношения, есть уже почти готовый проект мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле. Мы не меньше, чем все остальные, заинтересованы в том, чтобы все это было безопасно. За реализацией этого проекта будем следить самым внимательным образом, — рассказал о ситуации Евгений Куйвашев.
По словам губернатора Свердловской области, вопрос подбора участков под мусорные полигоны, всегда острый. В этом вопросе всем угодить невозможно. Решение примут после получения всех экспертных заключений.