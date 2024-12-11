Куйвашев анонсировал строительство трассы в обход Ивделя в Свердловской области

«Когда-то мы ставили задачу просто обеспечить доступ и организовать транзит через Ивдель, чтобы оживить северную часть региона. Сегодня видим серьезный автопоток, недопустимо, чтобы фуры мешали жителям города. При этом надо обеспечить перевозку грузов до портов ЯНАО. Уверен, что коллеги из минтранса учтут информацию и начнут проектирование обхода Ивделя. Трассировка есть, необходимо начинать проводить исследовательские и проектные работы и после определения стоимости подходить к реализации», — подчеркнул губернатор.