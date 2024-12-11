Власти подали документы на лицензирование нового зоопарка в Перми

Напомним, в сентябре 2024 года стала известна предварительная дата открытия пермского зоопарка, который на протяжении нескольких лет строят в краевой столице. Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякиринский сообщил, что первые посетители могут прийти в учреждение во второй половине лета 2025 года.