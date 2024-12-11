Власти подали документы на лицензирование нового зоопарка в Перми

Власти подали документы для лицензирования нового зоопарка в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире радио «Комсомольская правда в Перми».
Как рассказал глава региона во время эфира 11 декабря, сейчас для лицензирования нового учреждения были собраны необходимые документы. По словам Дмитрия Махонина, лицензию планируют получить в ближайшее время. Губернатор также сообщил новые подробности о ходе строительства проблемного объекта.
«От предыдущего подрядчика остался всего один объект, все остальное строили заново. Думаю, пермяки по достоинству оценят новый зоопарк», — поделился в эфире губернатор Махонин.
Глава Пермского края отмечает, что площадь нового пермского зоопарка в Индустриальном районе составляет порядка 25 гектаров.
Напомним, в сентябре 2024 года стала известна предварительная дата открытия пермского зоопарка, который на протяжении нескольких лет строят в краевой столице. Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякиринский сообщил, что первые посетители могут прийти в учреждение во второй половине лета 2025 года.