Калининградцы жалуются на некачественный ремонт исторического дома на ул. Зоологической

Жители дома 47−47а на улице Зоологической пожаловались на некачественный ремонт и «косяки», которые проявились спустя некоторое время после окончания работ на фасаде. В Фонде капремонта Калининградской области это назвали «народным контролем». Жители сообщили о трещинах и отслоившемся красочном слое.