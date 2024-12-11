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Калининградцы жалуются на некачественный ремонт исторического дома на ул. Зоологической

Здание было капитально отремонтировано осенью прошлого года.

Источник: Фонд капремонта Калининградской области

Жители дома 47−47а на улице Зоологической пожаловались на некачественный ремонт и «косяки», которые проявились спустя некоторое время после окончания работ на фасаде. В Фонде капремонта Калининградской области это назвали «народным контролем». Жители сообщили о трещинах и отслоившемся красочном слое.

«На Зоологической в Калининграде жители оперативно связались с фондом, заметив отслоившуюся краску на фахверке, трещины на декоративной панели и небольшие отслоения керамических кирпичей. Подрядчик устранил проблему», — прокомментировали в телеграм-канале фонда.

Напомним, осенью 2023 года Фонд рапортовал об окончании работ на этом здании, которое является объектом культурного наследия. Вероятно, оно требовало особого подхода и качества работ. Ремонт делали «по архивным фотографиям».

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