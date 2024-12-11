Комитет Заксобрания одобрил повышение взноса за капремонт на рубль в 2025 году

Комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры Законодательного собрания Калининградской области одобрил повышение взноса за капитальный ремонт на один рубль в 2025 году. Решение приняли на заседании в среду, 11 декабря.
С докладом выступил министр строительство и ЖКХ региона Сергей Черномаз. Он пояснил, что по действующему законодательству взносы за капремонт устанавливаются каждый год. На 2023 они были установлены в размере 8,9 рублей за квадратный метр.
Законопроект подразумевает повышение тарифа на один рубль — до 9,9 рублей. При этом новую сумму планируют начислять с 1 июля по 31 декабря 2025 года. С января по июнь население будет отдавать взнос за капремонт по ныне действующим наценкам.
Члены комитета единогласно рекомендовали региональному Заксобранию принять законопроект сразу в двух чтениях. Заседание областного парламента запланировано на 19 декабря.
Напомним, ранее стало известно, что региональные власти предложили повысить в новом году взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 ₽ за квадратный метр. В тот же день Алексей Беспрозванных заверил население Калининградской области, что им не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года. На заседании правительства губернатор заявил, что предложение минстроя и ЖКХ — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта. По его поручению власти решили поднять взнос на капремонт на один рубль с лета.