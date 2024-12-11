Комитет Заксобрания одобрил повышение взноса за капремонт на рубль в 2025 году

Напомним, ранее стало известно, что региональные власти предложили повысить в новом году взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 ₽ за квадратный метр. В тот же день Алексей Беспрозванных заверил население Калининградской области, что им не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года. На заседании правительства губернатор заявил, что предложение минстроя и ЖКХ — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта. По его поручению власти решили поднять взнос на капремонт на один рубль с лета.