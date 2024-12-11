13 заправок для электротранспорта появится в Свердловской области

Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
На данный момент в регионе 18 таких заправок. Но большинство из них находится в Екатеринбурге. Новые будут установлены в области — в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Богдановиче, Верхней Пышме и так далее.
«Мы поддерживаем субсидиями производителей таких зарядных устройство, на которых можно зарядить автомобиль за 30 минут — 1 час», — сказал Евгений Куйвашев.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области планируют построить 40 зарядных станций для электромобилей. Из областного бюджета по решению губернатора Евгения Куйвашева было выделено 110 млн на развитие зарядной инфраструктуры.
Средства господдержки могут получить производители зарядного оборудования и сетевые организации. Инвесторы смогут компенсировать 60% затрат на закупку или производство необходимого оборудования и 30% на технологическое присоединение зарядной станции к электросетям.