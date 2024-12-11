13 заправок для электротранспорта появится в Свердловской области

На данный момент в регионе 18 таких заправок. Но большинство из них находится в Екатеринбурге. Новые будут установлены в области — в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Богдановиче, Верхней Пышме и так далее.