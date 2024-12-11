Росприроднадзор выявил 18 нарушений на заводе «Ника-Петротэк» под Воронежем

В первой половине 2025 года «Ника-Петротэк» планирует завершить модернизацию огнеупорного завода под Воронежем за 950 млн руб., чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Такое решение было принято после иска местных жителей и регионального управления Росприроднадзора. Перед этим контролирующие органы неоднократно направляли в адрес компании предостережения, связанные с тем, что завод нарушает нормы по шуму и загрязнению атмосферы.