Росприроднадзор выявил 18 нарушений на заводе «Ника-Петротэк» под Воронежем

Об этом сообщили в управлении.
В частности на предприятии были обнаружены следующие нарушения:
выброс вредных загрязняющих веществ в воздух без разрешительной документации и установленных нормативов;
нарушение правил эксплуатации установок очистки газа и их низкая эффективность;
не актуализированы сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В отношении юрлица и должностных лиц компании составили протоколы об административных правонарушениях о:
несоблюдении экологических правил (ст. 8.1 КоАП РФ, штраф до 100 тыс. руб. для юрлиц и до 5 тыс. — для должностных);
несвоевременной постановке на государственный учет объектов, негативно влияющих на окружающую среду (ст. 8.46 КоАП РФ, штраф до 100 тыс. руб. для юридических лиц и до 20 тыс. — для должностных);
выбросе вредных веществ в воздух (ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ, приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц, штраф до 50 тыс. руб. для должностных лиц);
нарушении правил контроля выброса вредных веществ (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, приостановка деятельности на 90 суток для юридических лиц, штраф до 2 тыс. руб. для должностных);
сокрытии экологической информации (ч.1 ст. 8.5 КоАП РФ, штраф до 200 тыс. руб. для юрлиц, дисквалификация на срок до трех лет для должностных лиц).
По данным Rusprofile.ru, ООО «Ника-Петротэк» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году. Основной вид деятельности — производство химических продуктов. Уставный капитал — 34,5 млн руб. Директором является Алексей Степанов. Учредители — Алексей Балашов (80,5% доли), Валерий Абрамов (13%) и Владимир Козлов (6,5%). В 2023 году выручка компании составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 908 тыс. руб.
В первой половине 2025 года «Ника-Петротэк» планирует завершить модернизацию огнеупорного завода под Воронежем за 950 млн руб., чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Такое решение было принято после иска местных жителей и регионального управления Росприроднадзора. Перед этим контролирующие органы неоднократно направляли в адрес компании предостережения, связанные с тем, что завод нарушает нормы по шуму и загрязнению атмосферы.