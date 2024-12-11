34 млн рублей похитили из бюджета при строительстве модульных гостиниц на Кубани

Проверка, проведенная прокуратурой края, выявила, что в сентябре 2022 года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия заключило с компанией соглашение о субсидировании затрат на возведение некапитальных средств размещения. В ноябре того же года компании было перечислено более 34 миллионов рублей на казначейский счет.



По версии следствия, директор компании предоставила подложные документы, подтверждающие права на получение субсидии, и создала видимость выполнения условий соглашения. Полученные средства были переведены аффилированным лицам и использованы в личных целях.



В системе «Электронный бюджет» общество предоставило отчет, согласно которому субсидия якобы была успешно использована. Однако, как установила проверка, к апрелю 2024 года модульные сооружения так и не были построены, а целевые показатели не достигнуты.



Материалы проверки прокуратура передала в краевое управление МВД, после чего в отношении директора стройфирмы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.



Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.