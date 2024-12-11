Евгений Куйвашев сообщил о расширении Ирбитской ярмарки

Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос жительницы Ирбита.
По его словам, планируется, что ярмарки займет часть улицы Красноармейской, которая недавно была отремонтирована. На ней могут разместиться торговые лотки.
«В 2031 году Ирбит отмечает 400-летний юбилей, к которому мы серьезно готовимся», — отметил Евгений Куйвашев.
«МК-Урал» ранее писал, что с 9 по 11 августа прошло одно из самых знаковых культурных событий Свердловской области — Ирбитская ярмарка. Ее гостями стали около 45 тысяч человек.
К юбилею города реализуется масштабная программа «Ирбит — город-музей». Она предполагает всестороннее развитие города и расположенных в нем объектов культурного наследия, улучшение социально-экономических показателей.