Волгоградская облдума закупает мебель на 2,2 млн

В частности, для нужд регпарламента будут закуплены 13 письменных столов, 12 тумб офисных деревянных, 7 шкафов для одежды и 8 — для документов.
Также в документации значатся 7 офисных кресел для персонала, изготовленных в том числе из натуральной кожи, 10 стульев на деревянном каркасе и 5 офисных кресел попроще с обивкой из текстиля.
Победителя объявленного аукциона объявят в конце этого года.
Напомним, последний раз Волгоградская облдума приобретала офисную мебель летом 2023 года. Тогда регпарламент стал обладателем нескольких офисных кресел, стульев, тумб, шкафов и письменных столов. Однако за год с лишним, видимо, мебель в областной думе износилась. И понадобилась новая партия.
К слову, шкафы, стулья и столы аппарат облдумы приобретает регулярно. Такие закупки, в частности, проводились в октябре 2022 года, в июле 2021 года. А в 2019 году на эти цели из бюджета было выделено 2,7 миллиона рублей.