Сергей Собянин открыл новый автомобильный тоннель под путями МЦД-4

«Мы в городе реализуем десятки мероприятий для того, чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами. Особенно это касается проходов под железнодорожными линиями, которыми испещрена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями. Здесь мы как раз реализовали такую программу: проложили четырехметровый тоннель и соединили два района Москвы, улучшив транспортное обслуживание более чем 130 тысяч москвичей», — отметил мэр Москвы.
Строительство тоннеля под путями МЦД-4 начали в марте 2023 года и завершили в декабре 2024-го. Работы проводились в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.
«Открытый сегодня под путями D4 тоннель намного упростил выезд со Складочной на улицу Двинцев и далее — на ТТК. Время в пути сократилось в среднем на 20 минут», — добавил мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Длина нового транспортного сооружения — 400 метров, проезжая часть имеет по одной полосе движения в каждом направлении. По проекту специалисты построили и реконструировали более километра дорог, включая обновление участков улиц Двинцев, Полковой и Стрелецкой. Вдоль улицы Двинцев создали боковой проезд длиной 334 метра.
В результате при выезде из бизнес-центров «Станколит» и «Савеловский Сити», а также с территорий соседних жилых кварталов перепробег транспорта сократился до 5,5 километра.
В 2025 году планируется завершить развитие находящейся рядом улично-дорожной сети общей протяженностью 1,7 километра на участке между улицами Двинцев и Добролюбова. Для пешеходов в районе жилого комплекса на улице Двинцев возведут подземный переход под путями МЦД-4. Кроме того, специалисты переустроят 60 километров инженерных коммуникаций.
Сейчас проектируют железнодорожный путепровод через пути МЦД-2, строительство которого позволит соединить улицы Складочную и Добролюбова. В результате будет создана новая связь между Третьим транспортным кольцом и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.
Новые дороги Москвы
С 2011 по 2024 год в столице построили 1432 километра дорог. Это около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. В городе появилось 456 новых тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, было построено 318 внеуличных пешеходных переходов.
С начала 2024-го открыты для движения 72 километра дорог и 27 искусственных сооружений, создано пять пешеходных переходов. В числе основных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году:
— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе;
— дорога-связка между и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (часть участка от МКАД до Симферопольского шоссе);
— участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига;
— путепровод в районе 24−25-го километров Ленинградского шоссе;
— дублер Калужского шоссе;
— путепровод через пути МЦД-1, соединяющий улицы 800-летия Москвы и Инженерную.
В 2025—2027 годах планируется построить 259 километров дорог, 45 искусственных сооружений и 48 пешеходных переходов.