Сергей Собянин открыл новый автомобильный тоннель под путями МЦД-4

«Мы в городе реализуем десятки мероприятий для того, чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами. Особенно это касается проходов под железнодорожными линиями, которыми испещрена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями. Здесь мы как раз реализовали такую программу: проложили четырехметровый тоннель и соединили два района Москвы, улучшив транспортное обслуживание более чем 130 тысяч москвичей», — отметил мэр Москвы.