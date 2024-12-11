Трасса М-4 «Дон» принесет «Автодору» 415 млрд рублей

Обход Адлера является частью трассы Джубга — Сочи на участке от Кудепсты до Высокого. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы на первые два подготовительных этапа строительства в сентябре 2024 года. До конца года «Автодор» ожидает получить одобрение еще по двум этапам проекта.