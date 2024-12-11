В Перми демонтируют спорный павильон «Амкара»

Напомним, в феврале этого года администрация Свердловского района установила, что нестационарный торговый объект по ул. Куйбышева, 95б/1, возведен незаконно. Позже ФК «Амкар» направил заявление в Арбитражный суд Пермского края об оспаривании решения администрации. В заявлении клуб ссылался на то, что павильон является собственностью некоммерческой организации. Суд с позицией заявителя не согласился. Из решения следует, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки», поэтому должен быть демонтирован.