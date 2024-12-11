Количество электрокаров в Беларуси за два года выросло вдвое

В июне 2022 года заявлялось, что число электромобилей в Беларуси на тот момент насчитывало 10 тысяч. В августе Белорусская автомобильная ассоциация сообщила, что за семь месяцев этого года количество проданных электрокаров превысило 1260 единиц. В сегменте электромобилей в целом за весь год наблюдался значительный рост, отмечают в БАА.