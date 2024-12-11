Количество электрокаров в Беларуси за два года выросло вдвое

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Число электромобилей на дорогах Беларуси достигло 21 тысячи, сообщил министр энергетики республики Алексей Кушнаренко.
«Число электромобилей на дорогах страны — около 21 тысячи. Для развития этого направления в нашей стране созданы комфортные условия, действуют стимулирующие меры», — цитирует его пресс-служба Минэнерго.
Он также отметил, что в республике растет и количество городского пассажирского электрического транспорта. Электробусы отечественного производства курсируют в Минске, областных центрах, Жодино, Шклове, а в скором времени и Новополоцке, где планирует реализовать пилотный проект по переводу общественного транспорта на электричество.
По словам Кушнаренко, объем потребления энергии зарядными станциями для электротранспорта в этом году увеличился в два раза по сравнению с 2023-м и достиг отметки 30 миллионов киловатт-часов.
Что касается электрозаправок, то в настоящий момент их в Беларуси 720. В ближайшие три года белорусский оператор «Маланка» («дочка» компании «Белоруснефть») намерен установить еще 200−250 станций по всей стране, причем с 2026 года это будут только супербыстрые ЭЗС.
В июне 2022 года заявлялось, что число электромобилей в Беларуси на тот момент насчитывало 10 тысяч. В августе Белорусская автомобильная ассоциация сообщила, что за семь месяцев этого года количество проданных электрокаров превысило 1260 единиц. В сегменте электромобилей в целом за весь год наблюдался значительный рост, отмечают в БАА.
В сентябре Беларусь оказалась в лидерах по распространению электрического транспорта в странах СНГ и БРИКС+.