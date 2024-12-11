Дорогу Ялта — Севастополь — Мисхор отремонтируют за 190 млн рублей

В Крыму планируют отремонтировать автодорогу Ялта — Севастополь — Мисхор, на эти цели потратят около 190 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Дор-Альянс». Компания должна отремонтировать автодорогу Ялта — Севастополь — Мисхор. Работы будут выполнены на первых 3,6 километра объекта. За это организация получит 189 944 080,03 рубля.
«Предельный срок, на который заключается контракт, — 1 декабря 2026 года», — говорится в распоряжении.