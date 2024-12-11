Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана

В Нацбанке отметили, что данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов РК.