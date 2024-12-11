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Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана

Сегодня, 11 декабря 2024 года, Национальный банк Казахстана заявил об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка НБК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из заявления следует, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий.

«При этом мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты “сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга”.

Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

«Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp*, электронных писем, социальных сетей. В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам».

Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов РК.

«В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан».

Пресс-служба НБК

Поддельные рассылки от лица «работников Национального банка Казахстана».

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.