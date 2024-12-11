Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана

Из заявления следует, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий.
«При этом мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты “сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга”.
В монетарном регуляторе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.
«Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp*, электронных писем, социальных сетей. В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам».
В Нацбанке отметили, что данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов РК.
«В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан».
Поддельные рассылки от лица «работников Национального банка Казахстана».
Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.