В Омске вырастут тарифы на проезд, но не изменится оплата поездки

В документе говорится, что с января 2025 года в Омске вырастет экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров общественным транспортом. Увеличение составит 4,87 рубля. Таким образом стоимость одной поездки без компенсаций из бюджета будет составлять 57,24 рубля. Сейчас тариф равен 52,37 рублей за одну поездку. Его установили год назад.