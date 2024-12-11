В Омске вырастут тарифы на проезд, но не изменится оплата поездки

В Омске с нового года изменится тариф на перевозку пассажиров «Пассажирского предприятия № 8». Проект приказа РЭК Омской области опубликован на сайте регионального правительства и на портале правовой информации.
В документе говорится, что с января 2025 года в Омске вырастет экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров общественным транспортом. Увеличение составит 4,87 рубля. Таким образом стоимость одной поездки без компенсаций из бюджета будет составлять 57,24 рубля. Сейчас тариф равен 52,37 рублей за одну поездку. Его установили год назад.
Проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Результаты озвучат 17 декабря.
Стоимость проезда для омичей не изменится. Речь идёт об экономически обоснованном тарифе. Он всегда выше, чем платят горожане. Разницу компенсируют из бюджета города.
Проезд в общественном транспорте для омичей подорожал в июле этого года сразу на 10 рублей. Для более мягкого прохождения увеличения тарифа омичам предложили систему скидок до конца года при оплате по QR-коду.
Ранее мы писали, что в новом году данную систему сохранять не будут.