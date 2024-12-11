Россия стала второй в мире по объему майнинговых мощностей

Во-первых, он закрепил майнинг как вид деятельности. Утверждены четкие и прозрачные правила работы и регулирования отрасли. Теперь компании могут официально регистрироваться, платить налоги, в результате сфера стала более надежной для инвесторов, в том числе зарубежных. За этот год зафиксирован рекордный рост иностранных инвестиций. Майнинговые компании начали реализацию новых проектов в энергопрофицитных регионах. ЦОДы дадут стране высокооплачиваемые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет. В 2025 году объем налоговых поступлений от отрасли, по подсчетам Ассоциации промышленных майнеров, составит 50 млрд рублей. Это почти в 20 раз больше, чем до принятия закона.