В Волжском завершили ремонт второго моста

Ремонт на данном участке протяженностью более 300 метров начался весной 2023 года. Всего было уложено 5220 кв. метров асфальта и 1293 кв. метров тротуара. Также специалисты смонтировали перила и барьерное ограждение. Рабочие нанесли дорожную разметку, укрепили конструкции моста, отремонтировали пролетные строения и провели водоотвод. Специалисты привели в порядок и трамвайную инфраструктуру.
Данный путепровод стал вторым по улице Александрова. Первый мост на магистрали был обновлен в 2022—2023 годах также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Недавно движение по путепроводу было открыто частично.
— В настоящее время движение транспорта на путепроводе осуществляется по всем четырем полосам дороги, — прокомментировал председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Борис Марков. — Путепровод на улице Александрова (и первый, и второй его участки) является одним из важных транспортных объектов Волжского: он соединяет жилую часть города с промышленной зоной. Масштабное обновление этого мостового комплекса проводится впервые с момента сдачи его в эксплуатацию. Все работы на втором путепроводе завершены подрядчиком в срок, согласно контракту.
Напомним, в 2021 году в Волжском был завершен грандиозный ремонт моста через Волжскую ГЭС. Он длился три года. За это время дорожники отремонтировали участок протяженностью в 1,5 км. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила почти 22 тысячи квадратных метров. Во время производства работ применялись новые технологии при устройстве гидроизоляции, укладке асфальтобетона. Рабочие произвели ремонт проезжей части, деформационных швов, а также заменили плиты пролетных строений, бетонные перекрытия и металлические конструкции. Большой объем работ был выполнен и в подмостовой части. Общая стоимость работ была оценена почти в 1 миллиард рублей.