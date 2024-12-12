В Волжском завершили ремонт второго моста

Напомним, в 2021 году в Волжском был завершен грандиозный ремонт моста через Волжскую ГЭС. Он длился три года. За это время дорожники отремонтировали участок протяженностью в 1,5 км. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила почти 22 тысячи квадратных метров. Во время производства работ применялись новые технологии при устройстве гидроизоляции, укладке асфальтобетона. Рабочие произвели ремонт проезжей части, деформационных швов, а также заменили плиты пролетных строений, бетонные перекрытия и металлические конструкции. Большой объем работ был выполнен и в подмостовой части. Общая стоимость работ была оценена почти в 1 миллиард рублей.