Нацбанк резко увеличил курс доллара и курс евро на 12 декабря

В Национальном банке озвучили курсы валют на 12 декабря 2024 года, четверг. Так, курс доллара и курс евро увеличились, но уменьшился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 12 декабря, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4556 белорусского рубля, 1 евро — 3,6283 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3805 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, установленными на среду, 11 декабря, курсы доллара и евро ощутимо выросли, а курс российского рубля понизился. Заметнее других валют изменился курс американской валюты.
В денежном выражении на 11 декабря, среду, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США повышен на 0,0507 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0417 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0223 белрубля.
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