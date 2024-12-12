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В Тольятти капитально отремонтируют спорткомплекс «Олимп»

Тольяттинская «Лада» получит поддержку региональных властей.

В ближайшие пять лет в Тольятти капитально отремонтируют спорткомплекс «Олимп», где тренируется и играет гандбольная команда «Лада». Такое решение озвучил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который 11 декабря посетил игру тольяттинской команды.

— Здесь же базируется детско-юношеская школа, одна из лучших в стране, — отметил глава региона.

Кроме того, Вячеслав Федорищев с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым и председателем ВСФ гандбола России Николаем Шишкаревым обсудили дальнейшее развитие «Лады». АВТОВАЗ в следующем году на 50% увеличит поддержку, которую он оказывает клубу. При этом и регион продолжит финансировать команду. «Ладе» обещают поддержку, чтобы спортсменки могли бороться за высокие места.