В Тольятти капитально отремонтируют спорткомплекс «Олимп»

Кроме того, Вячеслав Федорищев с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым и председателем ВСФ гандбола России Николаем Шишкаревым обсудили дальнейшее развитие «Лады». АВТОВАЗ в следующем году на 50% увеличит поддержку, которую он оказывает клубу. При этом и регион продолжит финансировать команду. «Ладе» обещают поддержку, чтобы спортсменки могли бороться за высокие места.